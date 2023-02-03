Лавинную опасность объявили в горах Карачаево-Черкесии

В горах Карачаево-Черкесии высотой более 2,5 тыс. м объявлено экстренное предупреждение в связи с возможным сходом лавин. Об этом в четверг, 2 февраля, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Предупреждение будет действовать до 5 февраля.

«Прогнозируется возникновение чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с повреждением зданий и сооружений, линий связи и электропередачи, объектов инфраструктуры, затруднением в работе автомобильного транспорта», — уточнили спасатели.

Жителям республики рекомендовали воздержаться от походов в горы и при нахождении в потенциально опасной местности наблюдать за изменением погоды и обходить участки, на которых возможен сход лавин. Также в обозначенный период в Карачаево-Черкесии ожидаются переменная облачность, местами снег и сильные порывы ветра. На дорогах возможна гололедица.

Ранее, 31 января, Камчатский региональный противолавинный центр предупредил население региона об опасности схода лавин со склонов вулканов и сопок. Спасатели призвали не выходить в горы в плохую погоду, носить при себе лавинные датчики, или биперы, а также ознакомиться с рекомендациями на случай попадания в поток снега.

17 января в экстренных службах МЧС России предупредили об опасности схода снежных лавин на горнолыжных курортах Сочи. Сход снежных масс возможен на высотах выше 1,5 тыс. м. В тот же день о возможных лавинах предупредили в лавинном очаге «Козья тропа» в Хибинах в Мурманской области.