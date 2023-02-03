Тепловоз отрезал ноги мужчине в Ленинградской области. Об этом в четверг, 2 февраля, сообщает 78.ru.

Отмечается, что инцидент произошел около моста в Выборгский поселок. Поезд оторвал ноги мужчине. В данный момент пострадавший находится в реанимации в тяжелом состоянии. Ему проводят экстренную операцию.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее, 23 января, в Свердловской области на перегоне Камышлов — Аксариха грузовой поезд сбил 20-летнего молодого человека. Он остался жив, но госпитализирован с серьезными травмами в одну из городских больниц. Отмечается, что машинист тепловоза заметил человека, подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение. Однако он всё равно не смог избежать столкновения.