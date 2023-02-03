Шольц заявил о важности предотвращения эскалации на Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что необходимо всегда принимать взвешенные решения в вопросах поддержки Украины. Об этом немецкий лидер заявил в четверг, 2 февраля, во время общения с гражданами в немецком городе Марбург.

«Все наши шаги мы аккуратно взвешивали… размышляли о том, чтобы предотвратить эскалацию», ― ответил Шольц на вопрос о том, будет ли Берлин передавать Киеву истребители, чем только поспособствует эскалации.

Немецкий лидер подчеркнул, что правительство Германии делает всё возможное, чтобы конфликт на Украине не вылился в открытое противостояние России и альянса НАТО.

«Иначе это было бы ужасно. И поэтому мы всё делаем и несем ответственность за то, чтобы такой эскалации не произошло», ― пояснил он.

Помимо этого, Олаф Шольц заявил, что Германия действует сообща со своими союзниками в вопросе поставок вооружений Украине.

«В то же время я считаю, что всегда нужно думать о том, чтобы не зайти слишком далеко», ― отметил канцлер ФРГ.

Он напомнил, что лично выступал против установления бесполетной зоны над Украиной в самом начале спецоперации России в Донбассе, поскольку это бы привело к немедленной эскалации конфликта, а российские самолеты сражались бы с авиацией НАТО.

В последнее время ряд западных стран активно обсуждает возможность поставки современных истребителей для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ). Однако ряд политиков опасается, что такой шаг может привести к серьезной эскалации.

Так, 29 января в беседе с телеканалом Tagesspiegel Олаф Шольц заявил, что Германия даже не рассматривает вопрос о поставке истребителей на Украину. Он также сказал, что страна не допустит эскалации между РФ и НАТО.

26 января газета Politico писала, что обсуждение поставок истребителей Киеву, вероятно, вызовет еще больше споров, чем вопрос с поставками танков. Кроме того, издание предупреждает, что поставка Украине истребителей может превратиться в «логистический кошмар», так как для самолетов нужны длинные и качественные взлетно-посадочные полосы, которыми Киев не обладает.

Опрос общественного мнения, проведенный немецким журналом Der Spiegel 25 и 26 января, показал, что большинство жителей Германии также выступают против этого шага. Так, более 60% опрошенных считают, что Берлин не должен отправлять Киеву истребители. При этом за отправку танков Leopard высказались 54% респондентов.

25 января президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев рассчитывает получить от Запада боевые самолеты, артиллерию и дальнобойные ракеты. Он подчеркнул, что «мы должны расширять и наше сотрудничество в артиллерии, мы должны выйти на поставки самолетов для Украины».

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.