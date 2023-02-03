В Турции анонсировали переговоры на техническом уровне с РФ и Сирией

Технические делегации оборонных ведомств Турции, РФ и Сирии в ближайшие дни проведут встречи в продолжение переговоров по нормализации между Анкарой и Дамаском. Об этом 2 февраля сообщил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

«В ближайшие дни наши технические делегации проведут встречи в продолжение тех переговоров (в Москве. — Ред.). Мы делаем всё возможное, чтобы добиться результатов», — сообщила пресс-служба Акара.

Ранее, 5 января, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган не исключил проведения личной встречи с президентом Сирии Башаром Асадом по итогам переговоров глав МИДов.

Трехсторонняя встреча министров обороны состоялась 28 декабря. На ней удалось обсудить «пути разрешения сирийского кризиса и проблему беженцев, совместные усилия по борьбе с экстремистскими группировками на территории Сирии».

В свою очередь, сирийское министерство обороны отметило, что встреча министра обороны страны Али Махмуда Аббаса и его турецкого коллеги Хулуси Акара в Москве прошла позитивно.

До этого, 2 декабря, в Кремле заявляли о готовности Москвы стать посредником в урегулировании проблем Дамаска и Анкары.

Спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев 24 ноября подчеркнул, что диалог Эрдогана и Асада имеет исключительно важное значение для урегулирования ситуации в Сирии. Лаврентьев выразил надежду, что Турция не станет проводить полноценную наземную военную операцию в Сирии.

20 ноября Анкара начала проведение воздушной операции против сирийского крыла запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК). Вооруженные силы страны нанесли удары в четырех регионах Сирии и одном регионе Ирака. В турецком минобороны пояснили, что операция проводится в ответ на взрыв, который прогремел в Стамбуле 13 ноября.