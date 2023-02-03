Реклама
Прямой эфир
Общество
В России предложили снизить плату ЖКУ за вывоз мусора
Наука
Астронавты из США и Японии завершили выход в открытый космос
Экономика
Turkish Airlines снова начали принимать оплату по российским картам
Мир
В Турции анонсировали переговоры на техническом уровне с РФ и Сирией
Общество
В Минздраве концептуально поддержали идею маркировки сладких напитков по аналогии с сигаретами
Общество
Педагог посоветовала родителям не запрещать использование гаджетов
Мир
Турция объяснила свою позицию по вступлению Швеции в НАТО
Мир
Шольц выступил за дипломатическое разрешение конфликта на Украине
Мир
Сенаторы США призвали Байдена отсрочить продажу истребителей Турции
Мир
Захарова назвала бездоказательными обвинения в кибератаках от ФРГ
Спорт
США выступили за сохранение запрета на флаги и гимны РФ и Белоруссии
Мир
Шольц отказался высказывать предположения о виновниках диверсий на СП

Посол РФ во Франции подчеркнул важность сохранения исторической памяти

0
Фото: РИА Новости/Ирина Калашникова
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Необходимо хранить историческую память о событиях Второй мировой войны, чтобы поддерживать отношения России и Франции. Об этом в четверг, 2 февраля, заявил посол РФ во Франции Алексей Мешков.

80 лет победы в Сталинградской битве: как город на Волге стал символом воинской доблести
Как Красная армия в 1943 году разгромила немецко-фашистские войска в Сталинградской битве. История Дня воинской славы 2 февраля 2023 года

«В Париже есть площадь Сталинградской битвы, на которой установлена мемориальная доска в память о ее жертвах. Для будущего российско-французских отношений сохранение подлинной исторической памяти о событиях Второй мировой войны жизненно необходимо», — отметил дипломат во время выступления на конференции по случаю 80-летия победы в Сталинградской битве в Русском доме науки и культуры в Париже.

По мнению Мешкова, сохранение общей исторической памяти будет способствовать восстановлению доверия по всей Европе. Российский посол подчеркнул, что без доверия выстраивание устойчивой безопасности на континенте просто невозможно.

«Мы никогда не забудем вклад бойцов сражающейся Франции, которые последовали призыву генерала [Шарля] де Голля вернуть стране свободу и продолжить борьбу при поддержке движения Сопротивления внутри республики», ― заявил Мешков.

В то же время посол выразил сожаление, что сейчас французское оружие используется не в благих целях.

«Сегодня нам особенно горько наблюдать, как наших стариков, детей и женщин убивают из французского оружия», ― добавил он.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин во время встречи с представителями общественных патриотических и молодежных организаций в музее-панораме «Сталинградская битва» заявил, что необходимо жить сегодняшним днем и смотреть в будущее, опираясь на прошлое. Президент подчеркнул, что у народа без памяти нет будущего.

Сталинградская битва закончилась 2 февраля 1943 года и стала одним из поворотных моментов Великой Отечественной войны. Бои за город длились 200 дней, став одним из крупнейших сражений того периода.

Победа советской армии под Сталинградом переломила ход всей войны и стала предвестником победы СССР в Великой Отечественной войне.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023