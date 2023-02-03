Посол РФ во Франции подчеркнул важность сохранения исторической памяти

Необходимо хранить историческую память о событиях Второй мировой войны, чтобы поддерживать отношения России и Франции. Об этом в четверг, 2 февраля, заявил посол РФ во Франции Алексей Мешков.

«В Париже есть площадь Сталинградской битвы, на которой установлена мемориальная доска в память о ее жертвах. Для будущего российско-французских отношений сохранение подлинной исторической памяти о событиях Второй мировой войны жизненно необходимо», — отметил дипломат во время выступления на конференции по случаю 80-летия победы в Сталинградской битве в Русском доме науки и культуры в Париже.

По мнению Мешкова, сохранение общей исторической памяти будет способствовать восстановлению доверия по всей Европе. Российский посол подчеркнул, что без доверия выстраивание устойчивой безопасности на континенте просто невозможно.

«Мы никогда не забудем вклад бойцов сражающейся Франции, которые последовали призыву генерала [Шарля] де Голля вернуть стране свободу и продолжить борьбу при поддержке движения Сопротивления внутри республики», ― заявил Мешков.

В то же время посол выразил сожаление, что сейчас французское оружие используется не в благих целях.

«Сегодня нам особенно горько наблюдать, как наших стариков, детей и женщин убивают из французского оружия», ― добавил он.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин во время встречи с представителями общественных патриотических и молодежных организаций в музее-панораме «Сталинградская битва» заявил, что необходимо жить сегодняшним днем и смотреть в будущее, опираясь на прошлое. Президент подчеркнул, что у народа без памяти нет будущего.

Сталинградская битва закончилась 2 февраля 1943 года и стала одним из поворотных моментов Великой Отечественной войны. Бои за город длились 200 дней, став одним из крупнейших сражений того периода.

Победа советской армии под Сталинградом переломила ход всей войны и стала предвестником победы СССР в Великой Отечественной войне.