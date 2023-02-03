В Волгограде запустили салют в честь 80-летия победы под Сталинградом

В Волгограде 2 февраля прошло мощное пиротехническое шоу в рамках праздничных мероприятий в день 80-й годовщины победы в Сталинградской битве.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин выступил с поздравлениями в честь 80-летия победы в Сталинградской битве.

В своей речи Путин отметил, что битва за Сталинград была не просто сражением за город — «на кону стояло само существование истерзанной, но непокоренной страны, определялся исход не только Великой Отечественной, но и всей Второй мировой войны».

Ранее в этот день российский лидер возложил венок к Вечному огню в Зале славы на Мамаевом кургане и почтил минутой молчания память защитников Сталинграда. После этого он возложил цветы к могиле маршала, дважды Героя Советского Союза Василия Чуйкова.

Сталинградская битва закончилась 2 февраля 1943 года и стала одним из поворотных моментов Великой Отечественной войны. Бои за город длились 200 дней, став одним из крупнейших сражений того периода.

Победа советской армии под Сталинградом переломила ход всей войны и стала предвестником победы СССР в Великой Отечественной войне.