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Турция объяснила свою позицию по вступлению Швеции в НАТО

Глава Минобороны Турции Акар: Швеция не выполнила обязательства по экстрадиции террористов
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Johan Nilsson/Tt
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Шведские власти до сих пор не выполнили обязательство по экстрадиции террористов. Об этом в четверг, 2 февраля, сообщил министр обороны Турции Хулуси Акар.

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Он подчеркнул, что содействие в борьбе с терроризмом является одним из ключевых пунктов Меморандума о взаимопонимании, в котором обозначены условия турецкой стороны для одобрения заявок Швеции и Финляндии на присоединение к НАТО.

«К сожалению, до сих пор по этим вопросам было предпринято недостаточно конкретных шагов, особенно Швецией», — заключил Акар.

По словам главы оборонного ведомства, Анкара всегда поддерживала политику «открытых дверей» в контексте расширения Североатлантического альянса, однако не может пренебречь ради этого собственными интересами.

Накануне турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не одобряет перспективу вступления Швеции в НАТО, но готов пойти навстречу Финляндии при выполнении ряда условий. Глава государства подчеркнул, что Стокгольм может не рассчитывать на взаимопониманию с Турцией, покадопускается публичное сожжение Корана, а правоохранительные органы не препятствуют подобным актам вандализма.

До этого, 30 января, глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу допустил, что Анкара пойдет на раздельное рассмотрение заявок Финляндии и Швеции. При этом глава МИД Финляндии Пекка Хаависто подчеркнул, что Хельсинки по-прежнему рассчитывает на совместное вступление в НАТО вместе со Стокгольмом.

Отношения Турции и Швеции резко ухудшились после акции датского политика и адвоката Расмуса Палудана, который 21 января с одобрения местных властей сжег копию Корана перед турецким посольством. Тогда пресс-секретарь турецкого президента Ибрагим Калын заявил, что сожжение священной книги является явным преступлением ненависти.

В июне Анкара представила 10 условий для снятия вето на членство в НАТО Швеции и Финляндии. Одним из пунктов стало предложение о поддержке Турции в ее борьбе с признанными террористическими организациями, включая Рабочую партию Курдистана.

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