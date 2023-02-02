Педагог посоветовала родителям не запрещать использование гаджетов

Профессор департамента педагогики Московского городского педагогического университета, доктор педагогических наук Людмила Осипенко призвала родителей не запрещать детям пользоваться гаджетами, несмотря на угрозы в информационном пространстве.

В беседе с «Газетой.Ru» в четверг, 2 февраля, специалист объяснила, что полный запрет на использование цифровых устройств «делает ребенка неконкурентным по сравнению со сверстниками, ограничивает возможности для развития».

Педагог отметила, что дети в ходе взаимодействия с гаджетами и компьютерами получают навыки, которые нужны для успешной социализации в обществе.

Для того, чтобы защитить детей от потенциальной опасности гаджетов, Осипенко призвала родителей использовать программы ограничения доступа и фильтрации информации.

Накануне руководитель Центра сомнологии клинико-диагностического медцентра МЕДСИ Татьяна Сурненкова рассказала об опасности использования гаджетов перед сном. По словам специалиста, риск некачественного и непродолжительного сна возрастает более чем в три раза при пользовании гаджетами в ночное время суток, отмечает телеканал «360». Отмечается, что световые отражения от мобильных телефонов негативно отражаются на выработке мелатонина.

27 января психолог Дарья Дроженко рассказала Pravda.Ru, как телефон или планшет помогает ребенку развивать внимание и память. Специалист отметила, что телефон может стать помощником в процессе создания поделок, готовки по рецептам, что способствует сплочению семьи, развивает у ребенка усидчивость, мелкую моторику и интерес к разным сферам жизни.

Ранее, 20 января, психолог Наталья Авдеева рассказала сайту aif.ru, почему подростки пользуются гаджетами. По ее словам, подолгу смотрят бессмысленные видео дети младшего подросткового возраста. Им нравится наблюдать за другими, и это связано с задачей возрастного развития. Специалист указала на то, что если ребенок «залипает» при просмотре таких видео, возможно, ему не хватает эмоционального контакта дома в семье или живого общения со сверстниками, пишет RT.

В декабре киберэксперт Денис Кусков объяснил, в чем опасность использования гаджета во время зарядки. По его словам, долгосрочное же применение нежелательно, так как аккумулятор устройства может перегреться и взорваться, отмечает REGNUM.

В ноябре врач-психотерапевт и основатель консультационного центра «Школа эмоций» Оксана Палехова назвала допустимое время пользования гаджетом для подростков. По ее словам, детям допустимо пользоваться мобильными телефонами только до трех часов в день.

При этом если пытаться снять зависимость с помощью запрета, то это вызовет агрессию у ребенка. Кроме дозирования времени использования, рекомендуется напоминать детям, что гаджеты — это инструмент взрослого человека.

В августе в Роспотребнадзоре рассказали, что требования по ограничению применения мобильных устройств в учебных целях действуют с 2021 года. Отмечается, что использование гаджетов с маленьким экраном приводит к повышению нагрузки на органы зрения, в отдельных случаях может спровоцировать нарушение осанки, пишет агентство городских новостей «Москва».

В марте 2022 года сайт kp.ru писал, что во время приема пищи лучше отказаться от просмотра телевизора и пользования ноутбуком или телефоном. По словам специалистов, когда внимание отвлечено, человек может съесть больше. Кроме того, отвлечение на гаджеты во время приема пищи снижает скорость метаболизма, что приводит к медленному перевариванию пищи и замедлению сжигания жира.

В феврале прошлого года клинический психолог Михаил Хорс рассказал, как бороться с телефонной зависимостью. По его словам, прежде всего стоит признать факт наличия зависимости, а затем установить программу, которая считает количество часов, если она не вшита в сам телефон, и посмотреть, на что тратится время, на какие ресурсы. Он посоветовал посчитать, сколько на это уходит времени за год.

Психолог посоветовал определиться с желаниями — чего человек хочет — и при этом осознать, помогает ли телефон или любой другой гаджет ему в этом, отмечает телеканал «Звезда».

Хорс подчеркнул, что в целом телефон не является врагом и способен принести большую пользу при разумном использовании.