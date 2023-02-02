На Украине сообщили о мощных взрывах в Купянске
Мощные взрывы прогремели в Купянске в Харьковской области. Об этом в четверг, 2 февраля, сообщило украинское издание «Страна.ua».
Отмечается, что ранее в Харьковской, Днепропетровской, а также Донецкой областях объявляли воздушную тревогу.
Ранее, 30 января, серия взрывов прогремела в Днепре (до 2016 года носил название Днепропетровск). Еще один взрыв произошел в области.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
27 января на территории подконтрольного Киеву города Запорожье прозвучала серия взрывов. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов тогда отметил, что были попадания по складу с оружием и боеприпасами, расположенному на территории Запорожского ферросплавного завода.
Накануне сирены звучали на территории Харьковской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области.
Российские войска начали наносить удары по этим критическим объектам страны с 10 октября 2022 года. Как пояснил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, в свою очередь, что все пораженные цели имеют отношение к военному потенциалу Украины.
Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».