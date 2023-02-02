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На Украине сообщили о мощных взрывах в Купянске

СМИ сообщили о мощных взрывах в Купянске в Харьковской области
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Мощные взрывы прогремели в Купянске в Харьковской области. Об этом в четверг, 2 февраля, сообщило украинское издание «Страна.ua».

Объектный подход: нанесены ощутимые удары по военной инфраструктуре Украины
Уничтожались командные пункты, места размещения западной техники и объекты энергетики, отмечают эксперты

Отмечается, что ранее в Харьковской, Днепропетровской, а также Донецкой областях объявляли воздушную тревогу.

Ранее, 30 января, серия взрывов прогремела в Днепре (до 2016 года носил название Днепропетровск). Еще один взрыв произошел в области.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

27 января на территории подконтрольного Киеву города Запорожье прозвучала серия взрывов. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов тогда отметил, что были попадания по складу с оружием и боеприпасами, расположенному на территории Запорожского ферросплавного завода.

Накануне сирены звучали на территории Харьковской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области.

Российские войска начали наносить удары по этим критическим объектам страны с 10 октября 2022 года. Как пояснил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, в свою очередь, что все пораженные цели имеют отношение к военному потенциалу Украины.

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