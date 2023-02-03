Минобороны рассказало о подвигах российских солдат в ходе СВО

Минобороны России 3 февраля сообщило о новых героических поступках российских военных, которые рискуют жизнью ради успешного выполнения боевых задач в ходе спецоперации по защите Донбасса.

Как отметили в военном ведомстве, в ходе ведения обороны артиллерийское подразделение под командованием капитана Игоря Котенева совершало маневр по смене огневых позиций. На марше дивизион попал под массированный огонь со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Котенев сумел вывести дивизион из-под огня. Понимая, что обстрел будет перенесен на обороняющиеся российские подразделения, оставшиеся в опорном пункте, он принял решение открыть огонь по позициям противника. Котенев подавил позиции артиллерии ВСУ, после чего дивизион продолжил марш в указанный район для выполнения поставленной задачи по артиллерийской поддержке российских подразделений.

Спустя несколько дней, выполняя задачу в другом районе, Котенев получил информацию, что одно из десантных подразделений попало в засаду. Получив координаты позиций артиллерии противника, ведущей огонь по российским десантникам, капитан точным огнем подавил огневые средства ВСУ. Это позволило попавшему в засаду подразделению уничтожить противника и продолжить выполнение поставленной задачи.

Кроме того, были отмечены заслуги старшего сержанта Виталия Сотникова. Расчет орудия под его командованием выполнял боевую задачу по поддержке подразделений российских войск при обороне населенного пункта, освобожденного от ВСУ. Сотников в кратчайшие сроки принимал решение по ведению огня по скоплению живой силы и техники боевиков.

Согласно данным, полученным с беспилотного летательного аппарата, был вскрыт район сосредоточения живой силы и техники противника, готовящегося к наступлению на позиции российских войск. Координаты ВСУ были переданы расчету Сотникова. Его расчет уничтожил три единицы техники противника и до 10 человек личного состава, засевших в лесополосе перед наступлением.

После выполнения огневой задачи командир орудия вывел расчет из-под артиллерийского обстрела на безопасное удаление и снова открыл огонь по перешедшему в наступление противнику. Точным огнем расчет Сотникова уничтожил два бронетранспортера и до 15 боевиков ВСУ. Благодаря действиям старшего сержанта и слаженной работе его расчета подразделения российских войск отразили наступление.

Накануне официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что войска РФ ликвидировали свыше 100 боевиков ВСУ на краснолиманском направлении. Также было уничтожено шесть боевых бронированных машин противника и гаубица Д-30.

Также 2 февраля Минобороны сообщило, что российские самоходные минометы «Тюльпан» уничтожили опорный пункт ВСУ. 240-миллиметровые минометы «Тюльпан» являются единственными в мире минометами крупного калибра. Снаряды миномета весом от 130 до 230 кг пробивают бетонные конструкции толщиной около 3 м.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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