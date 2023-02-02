Захарова назвала бездоказательными обвинения в кибератаках от ФРГ

Берлин обвиняет Москву в проведении кибератак, не имея каких-либо доказательств. Об этом в четверг, 2 февраля, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«В Германии кто-то атаковал сайт <...> [главы МИД ФРГ] Анналены Бербок, потратившей 136 тысяч евро на косметику из бюджета. Целью хакеров также стали официальные ресурсы ряда других учреждений. Германское МВД, не моргнув глазом, тут же заявило, что атаки исходили из России», — написала она в своем Telegram-канале.

Захарова также напомнила о словах канцлера ФГР Олафа Шольца, который призывал чиновников избегать необоснованных утверждений.

Ранее, 25 января, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что ничего не знает о группе хакеров Killnet, осуществивших атаку на инфраструктуру ФРГ. Он также назвал абсурдными попытки связать деятельность любой хакерской организации с РФ.

В этот день хакеры Killnet начали «коллективную кибератаку» на немецкие ресурсы в связи с намерениями Берлина передать танки Leopard 2 Киеву. К ним также подключились и другие группировки. В их числе Infinity Hacker By, Anonymous Russia, Netside Group, SntaLapuss DdoS.

До этого, 13 января, американский журналист Мэтт Таиби представил доказательства того, что сотрудникамTwitter не удалось обнаружить влияние «русских ботов» в соцсети на выборы в Великобритании или США.