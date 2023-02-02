На Эльбрусе лыжник сорвался в пропасть и умер от полученных травм
47-летний лыжник из Ростова-на-Дону погиб на Эльбрусе, сорвавшись в пропасть. Об этом 2 февраля сообщило ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии.
«В районе станции «Мир» (высота 3500 м) при внетрассовом катании лыжник сорвался в расщелину», — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что спасатели нашли лыжника живым, но с травмой спины, после чего его доставили на поляну Азау, где передали врачам скорой помощи. Однако мужчина скончался от полученных травм.
Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.
В МЧС призвали лыжников кататься только на официально разрешенных трассах.
Ранее, 6 января, следователи Кабардино-Балкарской Республики начали доследственную проверку после того, как лыжник погиб при спуске с горы Эльбрус.
Мужчина во время спуска нарушил требования и выехал за четко обозначенные ограждения трассы. Затем он набрал большую скорость и не смог разъехаться с другим спортсменом, который, предположительно, отдыхал вне спуска.