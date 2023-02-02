Швейцария заявила об отсутствии запросов на поставки танков Leopard

В запасе Швейцарии 96 танков Leopard 2, однако ни одна страна не обратилась к ней с просьбой о приобретении техники, рассказали 2 февраля в пресс-служба минобороны страны.

«Швейцария еще не получила ни одной заявки от Германии на перепродажу производителю Rheinmetall части из 96 списанных боевых танков Leopard. На данный момент нет никаких ожидающих рассмотрения заявок от других государств», — цитирует «РИА Новости» сообщение.

Ведомство пообещало, что если запрос будет подан от какой-либо страны, то Швейцария рассмотрит его.

Швейцарское минобороны отметило, что для продажи танков потребуется вывод из эксплуатации крупных систем, соответсвенно, нужно будет федеральное постановление парламента.

25 января Федеральный совет (правительство) Швейцарии уведомил о том, что Украине в некоторых случаях разрешается использовать произведенное в Швейцарии оборудование для разминирования территории. Власти европейской страны приняли решение о новом положении в отношении эмбарго на поставки оружия.

До этого, 23 ноября, Швейцария ввела эмбарго на поставки РФ и Украине товаров военного назначения, объяснив это нейтралитетом. В то же время страна присоединилась к антироссийким санкциям. Еще в августе стратег входящей в правительство правоконсервативной Швейцарской народной партии (ШНП) Кристоф Блохер отметил, что его страна, поддержав позицию западных государств по украинскому вопросу, нарушила принципы нейтралитета.

Аналогичное мнение выразили и в Москве. Замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев заявил, что Швейцария утратила статус нейтрального государства после присоединения к санкциям против России, а поэтому не имеет права представлять украинские интересы на территории РФ.