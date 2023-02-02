Приняв решение о поставке Киеву танков, канцлер Германии Олаф Шольц поставил крест на своей политической карьере. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в своем видео на YouTube от 1 февраля.

Он отметил, что большинство жителей Германии были шокированы, когда Шольц объявил о своем решении поставить Украине танки.

«Немцы имеют опыт и знают свою историю. Они знают, что, когда Берлин и Москва сотрудничали и вели друг с другом бизнес, Европа жила мирно», — заявил Макгрегор.

Американский полковник в отставке подчеркнул, что Первая и Вторая мировые войны были большой трагедией, и Берлин внимательно следил за тем, чтобы не допускать подобных конфликтов с Москвой в будущем.

«Шольц не протянет долго», — резюмировал Макгрегор.

25 января правительство Германии объявило о решении передать Украине танки Leopard 2. ФРГ готова сформировать два танковых батальона, а на первом этапе Берлин отправит роту из 14 танков. Первые боевые машины, по словам главы минобороны Германии Бориса Писториуса, могут быть поставлены Украине примерно через три месяца.

Глава немецкого МИДа Анналена Бербок, выступая 24 января на заседании ПАСЕ в Страсбурге, заявила, что страны Европы «ведут войну против России». Однако позже, комментируя ее слова, в ведомстве сказали, что поддержка киевского режима не делает ФРГ стороной конфликта.

Решение властей Германии вызвало неоднозначную реакцию внутри страны. Так, депутат бундестага Петр Быстрон обвинил канцлера ФРГ Олафа Шольца в том, что тот растоптал послевоенные принципы мира. Он напомнил, что лозунг «Никогда больше» означал отказ от поставок вооружений на территорию конфликтов.

Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что поставки германских танков Leopard 2 Киеву не сулят ничего хорошего для отношений России и Германии.

Президент России Владимир Путин, выступая 2 февраля на церемонии празднования 80-летнего юбилея победы в Сталинградской битве, назвал невероятным тот факт, что России вновь угрожают немецкими танками. Глава государства указал, что РФ есть чем ответить.

Россия 24 февраля 2022-го начала спецоперацию по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.