В ходе боев российские силы взяли под контроль населенный пункт Николаевка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 2 февраля сообщается в Telegram-канале пресс-службы руководителя частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина.

«В ходе боев подразделения ЧВК «Вагнер» овладели населенным пунктом Николаевка», — говорится в публикации.

1 февраля помощник врио ДНР Ян Гагин заявил, что Артемовск (украинское название — Бахмут) находится в оперативном окружении российских войск. Он отметил, что на данный момент ведутся бои за контроль над трассой Часов Яр – Артемовск. По его словам, это единственная артерия, по которой Украина может снабжать свою группировку в городе.

25 января официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что Вооруженные силы России (ВС РФ) пресекли попытку украинской диверсионной группы пересечь Днепр и высадиться на левом берегу. Он добавил, что российские военные поразили резервы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе села Николаевка в Херсонской области.

В этот же день Конашенков рассказал, что в ходе наступательных действий российских подразделений группировки войск «Восток» были заняты более выгодные рубежи и позиции на запорожском направлении.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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