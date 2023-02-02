Реклама
Прямой эфир
Мир
Украинских военных начнут обучать работе на Leopard 2 на следующей неделе
Мир
На Украине пообещали не использовать дальнобойные ракеты для ударов по РФ
Мир
Число увольнений в компаниях США в январе стало максимальным с 2009 года
Мир
Сербские депутаты подрались во время выступления Вучича в парламенте
Экономика
В РФ создадут комиссию по господдержке в сфере добычи и производства драгметаллов
Общество
Путин назвал правду главным оружием России
Политика
Путин напомнил о постоянной информационной борьбе Запада против РФ
Политика
Лавров обсудил с первым замглавы МИД Китая двустороннее сотрудничество и туризм
Мир
Италия решила не отправлять танки Киеву
Мир
Экс-замглавы минобороны Украины вернули найденный в его диване $1 млн
Мир
В Киеве задержали издевавшихся над девушками ради донатов для ВСУ молодых людей
Общество
Путин назвал невероятным, что России снова угрожают немецкие танки

Российские силы взяли под контроль населенный пункт Николаевка

0
Фото: t.me/concordgroup_official
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В ходе боев российские силы взяли под контроль населенный пункт Николаевка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 2 февраля сообщается в Telegram-канале пресс-службы руководителя частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина.

Окружение и дорога: в ДНР освободили село Благодатное
Для блокирования ВСУ в Артемовске осталось перерезать лишь одну трассу

«В ходе боев подразделения ЧВК «Вагнер» овладели населенным пунктом Николаевка», — говорится в публикации.

1 февраля помощник врио ДНР Ян Гагин заявил, что Артемовск (украинское название — Бахмут) находится в оперативном окружении российских войск. Он отметил, что на данный момент ведутся бои за контроль над трассой Часов Яр – Артемовск. По его словам, это единственная артерия, по которой Украина может снабжать свою группировку в городе.

25 января официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что Вооруженные силы России (ВС РФ) пресекли попытку украинской диверсионной группы пересечь Днепр и высадиться на левом берегу. Он добавил, что российские военные поразили резервы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе села Николаевка в Херсонской области.

В этот же день Конашенков рассказал, что в ходе наступательных действий российских подразделений группировки войск «Восток» были заняты более выгодные рубежи и позиции на запорожском направлении.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023