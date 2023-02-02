Реклама
Прямой эфир
Мир
Украинских военных начнут обучать работе на Leopard 2 на следующей неделе
Мир
На Украине пообещали не использовать дальнобойные ракеты для ударов по РФ
Мир
Число увольнений в компаниях США в январе стало максимальным с 2009 года
Мир
Сербские депутаты подрались во время выступления Вучича в парламенте
Экономика
В РФ создадут комиссию по господдержке в сфере добычи и производства драгметаллов
Общество
Путин назвал правду главным оружием России
Политика
Путин напомнил о постоянной информационной борьбе Запада против РФ
Политика
Лавров обсудил с первым замглавы МИД Китая двустороннее сотрудничество и туризм
Мир
Италия решила не отправлять танки Киеву
Мир
Экс-замглавы минобороны Украины вернули найденный в его диване $1 млн
Мир
В Киеве задержали издевавшихся над девушками ради донатов для ВСУ молодых людей
Общество
Путин назвал невероятным, что России снова угрожают немецкие танки

Путин о поставках оружия Украине: «У нас есть чем ответить»

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент РФ Владимир Путин заявил, что стране есть чем ответить на поставки западного оружия Украине, в том числе на танки Leopard.

«Нам есть чем ответить, и применением бронетехники дело не закончится», — сказал Путин, выступая 2 февраля на вечере, посвященном 80-летию победы в Сталинградской битве.

Российский лидер назвал практически невероятным, что в современном мире России снова угрожают немецкими танками. Путин подчеркнул, что силы, ведущие против России необъявленную войну, обязательно столкнутся с жестким ответом.

Отменить бронь: что ВС России могут противопоставить западным танкам
Современные ПТРК способны поражать любые типы машин европейского и американского производства

Глава государства также указал, что идеология нацизма создает прямые угрозы безопасности России и Москва будет давать отпор западной агрессии, но современная война будет уже совсем другой.

«Но те, кто втягивает европейские страны, в том числе и Германию, в новую войну с Россией и тем более безответственно заявляет об этом как об уже свершившемся факте, те, кто рассчитывает одержать над Россией победу на поле боя, видимо, не понимают, что современная война с Россией будет совсем другой», — добавил Путин.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, в свою очередь, объяснил, что Россия будет задействовать имеющийся потенциал в ходе спецоперации по мере того, как на Украину будут поступать новые вооружения.

25 января правительство Германии объявило о решении передать Украине танки Leopard 2. ФРГ готова сформировать два танковых батальона, а на первом этапе Берлин отправит роту из 14 танков. Вслед за решением ФРГ о планах поставить танки Leopard 2 Украине заявили в Испании, Финляндии, Португалии, Нидерландах и Норвегии. Тогда же президент США объявил о поставках Украине 31 танка M1 Abrams.

Однако российские и западные военные эксперты скептически оценили решения стран Запада. Так, газета The Washington Post указала, что поставка различных моделей танков Украине вряд ли сыграет решающую роль в боях. В частности, отмечалось, что украинские войска нужно обучить. Кроме того, эффективность военной техники также будет зависеть от того, как хорошо ее внедрят на передовой.

Политолог Александр Асафов в беседе с «Известиями» в четверг, 26 января, заявил, что для кардинального изменения ситуации на поле боя Киеву не хватит тех танков, которые Запад пообещал поставить.

Песков тогда подчеркнул, что Москва воспринимает поставки западных танков на Украину как участие стран НАТО в конфликте против России.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023