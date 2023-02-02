Путин о поставках оружия Украине: «У нас есть чем ответить»

Президент РФ Владимир Путин заявил, что стране есть чем ответить на поставки западного оружия Украине, в том числе на танки Leopard.

«Нам есть чем ответить, и применением бронетехники дело не закончится», — сказал Путин, выступая 2 февраля на вечере, посвященном 80-летию победы в Сталинградской битве.

Российский лидер назвал практически невероятным, что в современном мире России снова угрожают немецкими танками. Путин подчеркнул, что силы, ведущие против России необъявленную войну, обязательно столкнутся с жестким ответом.

Глава государства также указал, что идеология нацизма создает прямые угрозы безопасности России и Москва будет давать отпор западной агрессии, но современная война будет уже совсем другой.

«Но те, кто втягивает европейские страны, в том числе и Германию, в новую войну с Россией и тем более безответственно заявляет об этом как об уже свершившемся факте, те, кто рассчитывает одержать над Россией победу на поле боя, видимо, не понимают, что современная война с Россией будет совсем другой», — добавил Путин.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, в свою очередь, объяснил, что Россия будет задействовать имеющийся потенциал в ходе спецоперации по мере того, как на Украину будут поступать новые вооружения.

25 января правительство Германии объявило о решении передать Украине танки Leopard 2. ФРГ готова сформировать два танковых батальона, а на первом этапе Берлин отправит роту из 14 танков. Вслед за решением ФРГ о планах поставить танки Leopard 2 Украине заявили в Испании, Финляндии, Португалии, Нидерландах и Норвегии. Тогда же президент США объявил о поставках Украине 31 танка M1 Abrams.

Однако российские и западные военные эксперты скептически оценили решения стран Запада. Так, газета The Washington Post указала, что поставка различных моделей танков Украине вряд ли сыграет решающую роль в боях. В частности, отмечалось, что украинские войска нужно обучить. Кроме того, эффективность военной техники также будет зависеть от того, как хорошо ее внедрят на передовой.

Политолог Александр Асафов в беседе с «Известиями» в четверг, 26 января, заявил, что для кардинального изменения ситуации на поле боя Киеву не хватит тех танков, которые Запад пообещал поставить.

Песков тогда подчеркнул, что Москва воспринимает поставки западных танков на Украину как участие стран НАТО в конфликте против России.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.