Две пятиэтажки построят для расселения общежитий в Южно-Сахалинске

В Южно-Сахалинске началась подготовка площадки к строительству двух пятиэтажных многоквартирных домов, предназначенных для расселения общежитий. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Две пятиэтажки возведут на улице Больничной, квартиры в них предназначены для жильцов общежитий с Коммунистического проспекта, 21а и 21б. Всего в новых домах появится 180 отдельных жилых помещений.

Как уточняет ИА SakhalinMedia, в течение февраля застройщик оградит территорию, расчистит ее и подготовит к устройству котлованов. Начнется завоз материалов, вынос инженерных сетей.

По словам вице-мэра Ильдара Ахтариева, проект несколько раз подвергался корректировке. В итоге этажность домов была снижена до пяти, чтобы новостройки максимально вписывались в архитектуру улицы. Специфичность домов объясняется тем, что квартиры в них будут только однокомнатными.

Основные строительные работы стартуют с наступлением тепла. Сдать объекты планируется в 2024 году.