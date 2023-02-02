Путин возложил цветы на Мамаевом кургане и почтил память защитников Сталинграда

Президент России Владимир Путин посетил Мамаев курган в Волгограде и возложил венок к Вечному огню в Зале славы в честь 80-летия победы в Сталинградской битве.

Российский лидер почтил минутой молчания память погибших в этом сражении советских солдат. После он возложил цветы к могиле маршала, дважды Героя Советского Союза Василия Чуйкова, также похороненного на территории Мамаева кургана.

Во время Великой Отечественной войны 62-я армия, которой командовал Чуйков, шесть месяцев героически обороняла Сталинград. Эта битва в корне изменила ход войны и была предвестником победы Советской армии над фашистскими войсками.

Кроме того, Путин выступил с поздравлениями по случаю 80-летия разгрома фашистов под Сталинградом. Он отметил, что это было сражение не за город, а за существование «истерзанной, но непокоренной страны», после которого определился исход Второй мировой войны.

Также во время встречи с представителями общественных патриотических и молодежных организаций в музее-панораме «Сталинградская битва» Путин заявил, что народ без памяти не имеет будущего. Президент России подчеркнул, что без знания прошлого и без понимания того, на какой земле живет народ и благодаря кому он живет на своей земле, не бывает будущего.

В этот же день на главной площади Волгограда, площади Павших Бойцов, прошел парад, посвященный 80-й годовщине победы в Сталинградской битве. Место его проведения имеет символический смысл — здесь войска Красной армии под командованием генерал-полковника Константина Рокоссовского завершили разгром фашистов и водрузили знамя победы.

2 февраля 1943 года СССР одержал победу над нацистской Германией и ее союзниками в Сталинградской битве, которая по масштабу, длительности (200 дней) и числу участников стала одной из крупнейших в период Великой Отечественной войны.