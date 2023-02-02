Кровлю драмтеатра имени Комиссаржевской отремонтируют в Уссурийске

В Уссурийске (Приморский край) в 2023 году планируют провести ремонтные работы в театре драмы имени Веры Комиссаржевской. Об этом ИА UssurMedia в пресс-службе регионального правительства.

В текущем году предусмотрен капитальный ремонт кровли над сценой основного здания, пристроек и козырьков. На эти цели выделят около 9 млн рублей. Кроме того, планируется разработать проектно-сметную документацию на последующий ремонт лестницы и системы отопления.

Театр драмы был основан в 1937 году и располагается в историческом здании. Его обновление проводится поэтапно. Так, в 2020 году специалисты капитально отремонтировали фасад здания.

«Народный дом, открытый в 1909 году, является памятником истории и архитектуры регионального значения. На его сцене в год открытия выступала великая русская актриса Вера Комиссаржевская, в честь которой в 2011 году театру было присвоено ее имя», — объяснила зампред правительства — министр культуры и архивного дела Приморья Елена Бронникова.

Работы в драмтеатре пройдут по нацпроекту «Культура».