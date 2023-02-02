У Киева подходит к концу запас истребителей, запчастей к ним, а также пилотов, способных на них летать. Об этом 2 февраля заявил летчик военно-воздушных сил (ВВС) Украины с позывным Джус в интервью газете Financial Times.

Летчик, который пожелал скрыть свое лицо и настоящее имя, отметил, что все украинские самолеты были собраны еще в СССР.

«Мы не сможем обслуживать их бесконечно. Запасы боеприпасов тоже не безграничны, и день, когда у нас не будет ракет и запчастей для этих самолетов, всё ближе и ближе. В недалеком будущем мы можем совсем лишиться тактической авиации», — заявил Джус.

Пилот подчеркнул, что истребители F-16, которые Украина ждет от США, были нужны Киеву «еще вчера», а на оставшихся от СССР украинских МиГ-29 ему не удалось сбить ни одной воздушной цели. Кроме того, он заявил о нехватке квалифицированных пилотов в рядах ВВС.

«Если мы прождем еще шесть месяцев, придет момент, когда у нас останутся только дедули-резервисты вместо молодых пилотов с хорошими знаниями и хорошим обучением», — сообщил летчик британским журналистам.

Ранее 2 февраля военный обозреватель «Известий» Антон Лавров заявил, что вопрос поставок относительно современных западных боевых самолетов для Украины полностью политический, а не технический. И США, и Европа вполне способны выделить Киеву десятки, если не сотни боевых машин из своих запасов, но договориться об этом пока не могут.

Тогда же The New York Times сообщила, что США и Евросоюз могут передать Украине истребители F-16 через Нидерланды и Данию. Источник среди американских военных чиновников рассказал, что Нидерланды владеют 40 самолетами F-16 и намерены переходить на F-35, благодаря чему смогут передать истребители Киеву.

В последнее время ряд западных стран активно обсуждает возможность поставки современных истребителей для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ). Однако ряд политиков опасается, что такой шаг может привести к серьезной эскалации.

31 января бывший офицер корпуса морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что поставки истребителей Украине не решат ситуации на поле боя. Он обратил внимание на то, что для пользования западными самолетами украинским летчикам понадобятся месяцы, если не годы тренировок и обучения.

Россия продолжает военную спецоперацию России по защите Донбасса, о которой президент Российской Федерации Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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