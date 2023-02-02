Парк «Сибсталь» благоустроят в Красноярске в 2023 году

В Кировском районе Красноярска в 2023 году планируют благоустроить территорию парка «Сибсталь». Об этом сообщает городская администрация.

Как рассказал глава Кировского района Евгений Бурмистров, проект будущих обновлений уже разработан. Он предусматривает обустройство детского городка с лабиринтом, каруселями и качалками, степпером и гамаком, сеткой, игровым комплексом. Также появятся качели для взрослых, пишет ИА KrasnoyarskMedia.

На территории парка уложат брусчатку, а вдоль проезда и парковок у памятника Ленину — новый асфальт. На месте старой спортплощадки обустроят футбольное поле и трибуны, кроме того, запланировано обновление волейбольно-баскетбольного поля.

На центральной аллее установят сцену с навесом, также появится площадка для выгула и дрессировки животных. По периметру парка смонтируют новую систему освещения, пройдут и озеленительные работы.