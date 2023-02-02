Путин назвал правду главным оружием России

Президент России Владимир Путин назвал правду главным оружием, в том числе при освещении событий специальной военной операции (СВО). Об этом он сказал 2 февраля на встрече с представителями патриотических и молодежных организаций в Волгограде.

«Самое главное при освещении событий Второй мировой войны, Великой Отечественной, при освещении событий специальной военной операции — это правда, достоверность. Это наше самое главное оружие», — сказал он, комментируя вопрос, касающийся создания патриотического кино.

Кроме того, глава государства подчеркнул, что уже не раз и не он один обращал внимание на силу правды.

«Это давно было сказано и другими людьми... [Для того чтобы] бороться за умы людей, это самое главное оружие», — подчеркнул президент.

Выступая на встрече, Путин также обратил внимание на то, что у действующих элит в Германии, судя по всему, выветривается память о борьбе с нацистами. При этом она сохраняется у обычных граждан.

Кроме того, он прокомментировал попытки западных стран «отменить» русскую культуру, назвав их глупостью.

Ранее в этот день Путин возложил венок к Вечному огню в Зале славы на Мамаевом кургане и почтил минутой молчания память защитников Сталинграда. После этого он возложил цветы к могиле маршала, дважды Героя Советского Союза Василия Чуйкова.

Перед этим на площади Павших Борцов — главной площади Волгограда — состоялся парад в честь 80-летия победы в Сталинградской битве. В параде приняли участие около 1,2 тыс. человек, в том числе военнослужащие Волгоградского территориального гарнизона, курсанты местных военных вузов, сотрудники силовых ведомств, кадеты и члены патриотических движений.

2 февраля 1943 года СССР одержал победу над нацистской Германией и ее союзниками в Сталинградской битве, которая по масштабу, длительности (200 дней) и числу участников стала одной из крупнейших в период Великой Отечественной войны.