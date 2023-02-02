Экс-глава «Роскосмоса» Рогозин: четыре робота «Маркер» прибыли в Донбасс

В Донбасс доставлены четыре боевых робота «Маркер», рассказал бывший глава «Роскосмоса», руководитель группы военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин.

«Первые четыре робота «Маркер» строго по расписанию прибыли в регион. Начинаем загрузку образов целей, отработку алгоритмов ведения боя в составе группы боевых роботов и установку мощного противотанкового вооружения», — написал он в Telegram-канале в четверг, 2 февраля.

24 января Рогозин отмечал, что сначала роботов будут испытывать на полигоне, а после того, как возможные недочеты будут устранены, они отправятся на поле боя.

В этот же день Рогозин рассказал, что в зоне СВО начнут работать две версии боевого робота «Маркер» — разведывательной и ударной. По его словам, робот может оснащаться противотанковыми ракетными комплексами, а также спаренным тяжелым пулеметом. Подвесной беспилотник работает на силовом кабеле, который идет к разведывательной версии робота.

До этого, 14 января, стало известно о том, что войска РФ задействовали модернизированный танк Т-90М «Прорыв» в рамках выполнения боевых задач на херсонском направлении. Как подчеркнул командир танка Руслан, за время проведения СВО Т-90М продемонстрировал себя как надежная и удобная боевая машина.

Спецоперация России по защите Донбасса, о начале которой Москва объявила 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в ЛНР и ДНР из-за обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».