Италия решила не отправлять танки Киеву

Италия не будет поставлять на Украину танки. Об этом заявил вице-премьер и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни в четверг, 2 февраля.

«На Украину мы всегда посылали оборонительное оружие, а не наступательное. Мы не отправляли танки и не будем их отправлять», — сказал политик в эфире телеканала Rai Italia.

Таяни добавил, что Италия намерена продолжать отправку электротехники для восстановления украинской энергосистемы.

В беседе министр также высказал опасения по поводу возможной эскалации конфликта. Таяни напомнил, что нужно быть открытыми к диалогу, и выразил надежду на то, что мирные переговоры между Москвой и Киевом начнутся в 2023 году.

Ранее в этот же день стало известно, что Испания не будет передавать танки Leopard Украине из-за их плохого состояния. Вместо этого Мадрид направит Киеву 20 бронетранспортеров M113.

До этого, 30 января, министр обороны Венгрии Криштоф Салай-Бобровницки по итогам переговоров с коллегой из Австрии Клаудией Таннер заявил, что Австрия и Венгрия не будут отправлять оружие на Украину, чтобы избежать эскалации конфликта.

25 января президент США Джо Байден объявил о поставках Украине 31 танка M1 Abrams. В тот же день правительство Германии объявило о решении передать Украине танки Leopard 2.

ФРГ готова сформировать два танковых батальона, а на первом этапе Берлин отправит роту из 14 танков. Вслед за решением Берлина о планах поставить танки Украине заявили в Финляндии, Португалии, Нидерландах и Норвегии.

Москва неоднократно осуждала поставки вооружений на Украину. Так, 29 января заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что такой шаг властей США, как поставка Киеву танков, является «крайне деструктивным», указав на то, что в Белом доме не оставляют попыток «реализовать выраженный эскалационный сценарий на Украине».

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в том же месяце заявлял, что Россия воспринимает поставки западных танков на Украину как участие стран НАТО в конфликте против РФ.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку украинской стороны на фоне спецоперации по защите Донбасса. О ее начале Россия объявила 24 февраля 2022 года. Данное решение было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострившейся ситуации в ЛДНР из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.