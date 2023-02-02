Новые школу и детсад планируют возвести в Красноярске

В Красноярске на земельном участке в микрорайоне Южный Берег, недавно принятом в муниципальную собственность, планируют построить новые школу и детский сад. Об этом сообщил глава города Владислав Логинов.

Речь идет о пространстве между домами по улицам Регатной и Парусной. На территории предполагается возвести корпус начальной школы на 250 мест и детский сад, рассчитанный на 270 воспитанников.

Как уточняет ИА KrasnoyarskMedia, сейчас специалисты просчитывают объем средств, которые необходимо будет потратить на проектирование учреждений. Сами деньги планируется заложить в бюджете в ходе ближайших корректировок.

О точных сроках строительства объектов информация не приводится.

30 января сообщалось, что в микрорайоне Метростроитель в Красноярске летом 2024 года введут в эксплуатацию новую школу на 1280 мест. Тем же летом в городе обещают достроить школу в жилом районе Солнечный. Она будет рассчитана на 1,1 тыс. учеников.