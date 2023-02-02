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Дело возбудили по факту нападения собак на жителей Южно-Сахалинска

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В Южно-Сахалинске возбуждено уголовное дело по факту нападения безнадзорных собак на горожан. Об этом СУ СКР по Сахалинской области сообщает 2 февраля.

«Ранее следственными органами по жалобам сахалинцев о нападении безнадзорных собак в разных районах Южно-Сахалинска на жителей, в том числе несовершеннолетних, организован ряд доследственных проверок, по результатам которых принято решение о возбуждении уголовного дела», — говорится в сообщении ведомства.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»), уточняет ИА SakhalinMedia. Его расследованием занимается второй отдел по особо важным делам регионального СУ СКР.

Кроме того, городская прокуратура сейчас проверяет информацию, появившуюся в местных СМИ, о нападении собак на семью с годовалым ребенком.

18 января зоопсихолог и кинолог сервиса «Гульдог» Лидия Лисичкина рассказала, что при встрече с агрессивной собакой нужно показать «собачий сигнал о примирении». Правильным решением будет замереть, отвести взгляд и дождаться, пока животное перестанет проявлять открытую агрессию. При этом после не стоит оборачиваться к нему спиной и убегать, так как это может спровоцировать нападение.

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