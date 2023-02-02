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Путин: ответ России на угрозы Запада не ограничится бронетехникой

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России вновь угрожают немецкие танки с крестами на бортах, но Запад не осознает, что в случае прямого столкновения с РФ применением только бронетехники дело не ограничится. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на концерте, посвященном 80-летию Сталинградской битвы в четверг, 2 февраля.

По его словам, враги вновь собираются воевать с Россией на земле Украины «руками последышей Гитлера, руками бандеровцев», снова угрожая нашей стране немецкими танками Leopard, на бортах которых — кресты.

Однако, по мнению российского лидера, те, кто вовлекает Германию и другие страны Европы в войну, не осознает, что война с Россией в нынешних условиях будет не такой как раньше.

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«Те, кто рассчитывает одержать над Россией победу на поле боя, видимо, не понимают, что современная война с Россией будет для них совсем другой. Мы свои танки к их границам не посылаем, но у нас есть чем ответить, и применением бронетехники дело не закончится», — подчеркнул президент РФ.

Путин также указал на то, что, несмотря на старания пропаганды недружественных сил, у России много друзей во всем мире, в том числе на американском континенте и в Европе.

25 января правительство Германии объявило о решении передать Украине танки Leopard 2. ФРГ готова сформировать два танковых батальона, а на первом этапе Берлин отправит роту из 14 танков. Вслед за решением ФРГ о планах поставить танки Leopard 2 Украине заявили в Испании, Финляндии, Португалии, Нидерландах и Норвегии. Тогда же президент США Джо Байден объявил о поставках Украине 31 танка M1 Abrams.

Москва неоднократно осуждала поставки вооружений на Украину. Так, отмечалось, что танки не помогут провести наступление и будут уничтожены.

Так, 29 января, заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что такой шаг властей США, как поставка Киеву танков, является «крайне деструктивным», указав на то, что в Белом доме не оставляют попыток «реализовать выраженный эскалационный сценарий на Украине».

26 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия воспринимает поставки западных танков на Украину как участие стран НАТО в конфликте против РФ.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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