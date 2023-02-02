Экс-замглавы минобороны Украины вернули найденный в его диване $1 млн

Бывшему заместителю главы министерства обороны Украины Александру Миронюку вернули $1 млн, найденный в его диване во время обысков.

Отмечается, что экс-замглавы украинского минобороны смог убедить суд, что эти деньги не принадлежат ему. По словам Миронюка, он занял их у некой пенсионерки из Харькова.

Ранее в этот день были опубликованы кадры обыска, проходившего в доме чиновника в августе 2022 года. На видео следователи вынимают из дивана пачки денег — гривен и иностранной валюты. Всего было найдено 17,078 млн гривен, $400,1 тыс. и €100,38 тыс., что соответствует около 68 млн рублей.

Накануне генпрокуратура Украины предъявила обвинения ряду должностных лиц, включая бывшего заместителя министра обороны страны. Их обвиняют в препятствовании деятельности Вооруженных сил Украины (ВСУ), заключении договоров о поставках продуктов для военных по завышенным ценам, закупке некачественных бронежилетов и другого оборудования для украинской армии.