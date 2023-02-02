Три человека умерли в Челябинской области от отравления кустарным алкоголем
В Сосновском районе Челябинской области три человека умерли после употребления спиртосодержащей продукции, по факту возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается на сайте Следственного Управления Следственного комитета РФ по области в четверг, 2 февраля.
«В Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц)», — говорится в сообщении.
По данным следствия, в Сосновском районе области подозреваемый подавал местным жителям спиртосодержащую продукцию кустарного изготовления.
Сообщается, что 1 февраля трое из купивших и употребивших данный товар местных жителей скончались в больнице в результате отравления.
Подозреваемый был задержан. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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