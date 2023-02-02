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Bloomberg заявил о смене США стратегии по Украине для быстрого окончания конфликта

Bloomberg: США поменяли стратегию по Украине для быстрого окончания конфликта
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Фото: РИА Новости/Денис Ворошилов
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В связи со вступлением конфликта на Украине в новую фазу, администрация президента США Джо Байдена изменила свою стратегию ради быстрого урегулирования ситуации с Россией. Об этом 1 февраля написал обозреватель Хал Брендс в статье для Bloomberg.

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«Конфликт на Украине вступает в новую фазу, и стратегия США претерпевает важные изменения», — говорится в материале.

По словам журналиста, стратегия Соединенных Штатов обновляется по трем направлениям: требуется более четко определить американские цели конфликта, отправлять на Украину более современное оружие и разрешить Киеву наносить удары по российским объектам в Крыму.

Цель такой стратегии, отмечает Брендс, заставить Россию пойти на переговоры с Украиной угрозой серьезных потерь, поскольку США не хотят, чтобы конфликт затянулся навсегда.

«Обновленная стратегия Байдена является разумной попыткой справиться с изменениями на поле боя и понять, как военные успехи могут способствовать урегулированию. Однако не обязательно, что стратегия сработает», — подытожил обозреватель.

Ранее 2 февраля сообщалось, что администрация президента Украины Владимира Зеленского была в ярости из-за заявления главы объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли о трудностях, с которыми столкнется украинская армия в 2023 году. Милли 20 января заявил, что украинской армии будет очень сложно вытеснить российских военных со всей территории Украины до конца 2023 года.

1 февраля американский политический обозреватель Джимми Дор заявил, что США спровоцировали украинский конфликт из-за экономической выгоды и для того, чтобы рассорить Россию и Германию. По его словам, в Вашингтоне боятся российских природных ресурсов и рабочей силы, а также их объединения с немецкими технологиями и капиталом.

Ранее, 29 января, замглавы МИДа Сергей Рябков заявил, что циничные игры с поставками оружия Киеву плохо закончатся для тех, кто в них играет. Он добавил, что США — не только главный дирижер во всем этом украинском кризисе, но и его основной выгодоприобретатель.

5 декабря госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что сейчас Вашингтон прежде всего стремится помочь Украине вернуть территории, занятые Россией после 24 февраля. При этом он ушел от ответа на вопрос, входит ли в эти задачи «возвращение Крыма», добавив, что украинцы сами решают, «куда они хотят идти и когда».

Страны Запада усилили военную поддержку Украины на фоне спецоперации по защите Донбасса, о которой Россия объявила 24 февраля. Российские власти в свою очередь многократно подчеркивали, что накачивание оружием Киева фактически превращает НАТО в сторону конфликта.

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