Еще шесть ледовых переправ официально открыли в Хабаровском крае
На территории Хабаровского края официально открыли еще шесть ледовых переправ. Об этом ИА AmurMedia сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
Четыре дороги открыли в районе имени Лазо, все они находятся на территории Мухенского лесничества в районе поселка Мухен и являются технологическими. Предназначены они для нужд предприятия.
Еще две переправы расположены в Ульчском районе. Они пролегают по реке Амур и соединяют села Ухта и Богородское, Дуди и Савинское. Грузоподъемность обоих участков составляет до 5 т.
На сегодняшний день в регионе официально открыты 26 ледовых переправ.