Эксперт счел ожидаемым решение ФРС США о повышении процентных ставок

Директор по анализу макроэкономики и финансовых рынков УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин рассказал «Известиям», какими могут быть последствия повышения ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США.

По словам эксперта, регулятор ожидаемо принял решение повысить процентные ставки на 25 б.п., до 4,5–4,75%. Как пояснил специалист, ФРС действует исходя из фактической ситуации, ориентируясь на то, что показывают данные экономики и инфляции. Он также привел статистику, согласно которой инфляция в США замедляется уже несколько месяцев: это, по его мнению, и позволило ФРС снизить темпы ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП).

«Другое дело, что снижение инфляции в конце 2022 года в том числе объясняется эффектом высокой базы предыдущего года. Обычно цены в США ускоренно растут в первой половине года, а во второй половине инфляция замедляется. Однако в 2021 году привычная сезонность нарушилась: волна ускорения инфляции пришлась как раз на осень 2021 года и продолжилась в начале 2022 года. Неудивительно, что осенью 2022 года темпы инфляции при сопоставлении данных год к году оказались ниже», — подчеркнул Брагин.

Эксперт подчеркнул, что важно следить, продолжится ли этот тренд в этом году, особенно в середине года. Если вдруг инфляция снова начнет ускоряться, ФРС может снова перейти к агрессивному повышению ставок, отметил он.

«Для рынка, конечно, замедление инфляции и темпов роста ставок — это, конечно, позитив. Однако инвесторов еще могут ждать неприятные сюрпризы в будущем: как со стороны инфляции, так и динамики экономики в целом. Пока экономика чувствует себя лучше ожиданий, что обнадеживает инвесторов, но цикл экономического замедления еще не завершен. Когда рынок это поймет, мы можем увидеть новое снижение цен», — добавил Брагин.

Эксперт также отметил, что, хотя сейчас рынок и радуется замедлению инфляции, для рынка акций высокая инфляция, как ни странно, даже на пользу. Рост инфляции решает проблему высокой долговой нагрузки, снижая реальную стоимость долга, и улучшает финансовое положение компаний.

«Так что в этом отношении, возможно, было бы даже лучше, если бы инфляция оставалась повышенной еще какое-то время», — заключил он.

1 февраля председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что инфляция в США остается высокой, несмотря на ее замедление в последние месяцы, в связи с этим ФРС пойдет на дальнейшее повышение ставок. По мнению Пауэлла, процесс дезинфляции пока находится на ранней стадии, но «работа еще не завершена». Более того, по словам Пауэлла, заявления о снижении цен на сырье и услуги ошибочны и инфляция в этих сферах всё еще высока.

Ранее, 12 января, в Федеральном бюро статистики труда США сообщили, что по итогам декабря инфляция в стране снизилась до 6,5% в годовом выражении. При этом базовая инфляция — за исключением цен на продукты питания и энергоносители — в годовом выражении замедлилась до 5,7% с 6% месяцем ранее.

В США на фоне инфляции наблюдается резкий рост цен на продукты питания, что сказалось на уровне жизни американцев. В июне президент США Джо Байден заявил, что причиной подобной тенденции является кризис вокруг Украины. Тогда же он отмечал, что снижение стоимости продуктов питания в стране в ближайшей перспективе маловероятно.

В том же месяце подавляющее большинство американцев (не менее 83%) отметили в ходе соцопроса, что экономика их страны находится в плохом или плачевном состоянии.