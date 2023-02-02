Опубликованы кадры стрельбы у ТЦ в Ростове-на-Дону

«Известия» публикуют видео, на котором запечатлен мужчина, открывший стрельбу в торговом центре в Ростове-на-Дону.

На кадрах видно, как мужчина в черной куртке заходит в ТЦ, в руках он держит автомат и пакет. Затем злоумышленник несколько раз стреляет прямо в здании, а после уходит на улицу.

Ранее в этот день в пресс-службе ГУ МВД по Ростову-на-Дону сообщили о том, что неизвестный открыл стрельбу у ТЦ «Золотой Вавилон». Когда правоохранители приехали на место, он уже успел скрылся на машине в неизвестном направлении. В результате стрельбы никто не пострадал.

Позже стало известно, что по подозрению в стрельбе полиция разыскивает трех человек, в том числе и 50-летнего Владимира Уткина, владельца черного Nissan X-Trail. Известно, что раньше он работал в торговом центре, у которого была стрельба.