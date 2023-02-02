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Пашинян назвал Россию ключевым партнером Армении по безопасности

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Фото: ТАСС/Александр Патрин
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Ключевым партнером Еревана в сфере безопасности является Россия, заявил 2 февраля премьер-министр Армении Никол Пашинян на переговорах с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным.

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Пашинян обратил внимание на проблему Лачинского коридора и ситуацию в Нагорном Карабахе, подчеркнув, что ключевой партнер в сфере безопасности для Армении — это Россия.

Мишустин, в свою очередь, указал на то, что РФ выступает за разблокирование транспортных и экономических связей в Закавказье, и считает важным обеспечить выполнение договоренностей, достигнутых лидерами России, Армении и Азербайджана.

«Создание новых транспортных, инфраструктурных маршрутов отвечает интересам всех государств региона», — отметил он.

В конце декабря 2022 года секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что Ереван обратился с призывом к международным организациям отправить оценочную миссию в Лачинский коридор, соединяющий республику с Нагорным Карабахом.

Тогда же пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил обеспокоенность ситуацией в Лачинском коридоре. Комментируя готовность России привлекать в регион международных миротворцев, Песков отметил, что это возможно, но только при согласии Еревана и Баку.

31 октября на саммите в Сочи на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян договорились воздерживаться от применения силы, обсуждать и решать все проблемные вопросы исключительно на основе взаимного признания суверенитета. В совместном заявлении политики подчеркнули важность активной подготовки к заключению мирного договора между Баку и Ереваном.

Армения и Азербайджан с 1988 года оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха. Тогда регион, в котором проживают в основном армяне, заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.

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