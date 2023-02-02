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Дерматолог предупредила о вреде некоторых масок для лица

Дерматолог Титушкина посоветовала использовать маски для лица без ароматизаторов и красителей
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Фото: Global Look Press/imageBROKER.com/Val Thoermer
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Врач-дерматолог, врач-венеролог, миколог, косметолог, трихолог «СМ-Клиники» Екатерина Титушкина предупредила, что некоторые косметические маски для лица могут нанести вред.

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В беседе с Life.ru в четверг, 2 февраля, специалист указала на отсутствие независимых научных исследований, доказывающих эффективность домашних и косметических масок.

При подборе маски она посоветовала исходить из потребностей своей кожи. Например, если ей требуется увлажнение — искать в составе гиалуроновую кислоту, которая «притягивает» воду к коже, если беспокоит пигментация — обратить внимание на витамин С.

По ее словам, ароматизаторы являются раздражителями кожи, потому лучше выбирать маски, в которых не содержится интенсивных отдушек.

«Многими любимые маски с мордочками животных обычно содержат красители, которые не оказывают благоприятного воздействия на кожу», — приводит слова дерматолога RT.

Титушкина посоветовала не увлекаться масками, которые приготовлены в домашних условиях: они могут вызывать аллергический или контактный дерматит.

Ранее 2 февраля доктор медицинских наук Юлия Галлямова рассказала о правилах первой помощи при ожогах. По ее словам, для снятия боли и покраснений можно использовать мази на основе декспантенола. Также заживлению тканей поспособствует хозяйственное дегтярное мыло, отмечает телеканал «360».

Галлямова подчеркнула, что при ожогах противопоказано мазать поврежденную кожу маслом и сметаной. Эти продукты могут привести к инфицированию поврежденных тканей. Кроме того, противопоказаны мази на основе вазелина, резюмировала эксперт, пишет «Федеральное агентство новостей».

В случае с пузырчатыми ожогами Галлямова предостерегла от вскрытия пузырей — необходимо дождаться, пока они рассосутся сами. Воспаленные участки кожи также следует беречь от воздействия солнечных лучей, пишет «Москва 24».

30 января врач-косметолог, врач-дерматовенеролог клиники эстетической медицины «Время красоты» Анна Томс рассказала «Известиям» о возможных причинах появления сухости кожи. По ее словам, сухая кожа бывает врожденной, приобретенной и возрастной. В частности, сухость кожи может быть связана с развитием эндокринных заболеваний.

В сентябре врач-дерматолог Зоя Константинова посоветовала отказаться от увлажняющего крема, если кожа становится сухой. Стоит заменить его на питательную сыворотку, которая наполнит кожу влагой, пишет НСН.

Ранее врач-косметолог Александра Гонт рассказала об основных правилах ухода за кожей зимой. По ее словам, чтобы защититься от мороза, следует тонизировать лицо и использовать жирные крема. Она объяснила, что жировая прослойка такого питательного средства помогает поддерживать термозащиту и хороша для длительных прогулок на улице, отмечает телеканал «Звезда».

Доцент кафедры кожных и венерических болезней Института клинической медицины имени Склифосовского Сеченовского университета Людмила Смирнова ранее предупредила, что неправильное использование крема в холодную погоду грозит коже обезвоженностью, отмечает агентство городских новостей «Москва». По словам специалиста, кремы стоит наносить заранее — за 30 минут до выхода на улицу.

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