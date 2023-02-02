Дерматолог предупредила о вреде некоторых масок для лица

Врач-дерматолог, врач-венеролог, миколог, косметолог, трихолог «СМ-Клиники» Екатерина Титушкина предупредила, что некоторые косметические маски для лица могут нанести вред.

В беседе с Life.ru в четверг, 2 февраля, специалист указала на отсутствие независимых научных исследований, доказывающих эффективность домашних и косметических масок.

При подборе маски она посоветовала исходить из потребностей своей кожи. Например, если ей требуется увлажнение — искать в составе гиалуроновую кислоту, которая «притягивает» воду к коже, если беспокоит пигментация — обратить внимание на витамин С.

По ее словам, ароматизаторы являются раздражителями кожи, потому лучше выбирать маски, в которых не содержится интенсивных отдушек.

«Многими любимые маски с мордочками животных обычно содержат красители, которые не оказывают благоприятного воздействия на кожу», — приводит слова дерматолога RT.

Титушкина посоветовала не увлекаться масками, которые приготовлены в домашних условиях: они могут вызывать аллергический или контактный дерматит.

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