В Москве спустя 15 лет задержан подозреваемый в убийстве женщины

В Москве задержан житель столицы, который подозревается в убийстве, совершенном 15 лет назад. Как сообщил источник «Известий» 2 февраля, сотрудники правоохранительных органов возобновили следствие по уголовному делу и задержали подозреваемого.

Речь идет о преступлении, произошедшем в феврале 2008 года, когда было найдено обгоревшее тело 39-летней женщины со следами удушения. Данный факт подтвердила судмедэкспертиза. Следователи возбудили дело по статье «Убийство», однако душитель так и не был найден.

Только спустя 15 лет правоохранители нашли зацепку и вышли на след подозреваемого. Им оказался 42-летний Вайнберг И. Пока неизвестно, по какой причине мужчина решил сжечь тело жертвы: желая скрыть следы преступления или из других побуждений.

Ранее, 3 июля 2022 года, сообщалось, что сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России смогли выйти на след проживающего в Белоруссии 50-летнего гражданина Грузии и доказать его причастность к убийству семьи из Москвы. Преступление было совершено 27 лет назад, однако установить личность убийцы удалось спустя столько времени благодаря вещественным доказательствам и образцам биологических следов с места преступления.