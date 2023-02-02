В Киеве задержали издевавшихся над девушками ради донатов для ВСУ молодых людей

Украинцев, которые накачивали девушек наркотиками и выкладывали видео с насилием над ними в интернет, задержали, им вручили повестки. Об этом 2 февраля сообщается в Telegram-канале «Страна.ua».

Несколько парней, приехавших в Киев из Ивано-Франковска, организовывали «пьяные секс-вечеринки», во время которых совершали сексуальное насилие над девушками и выкладывали видео в Сеть. Позже один из организаторов заявлял, что «доволен популярностью» и что таким образом он якобы собирал средства для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Двое организаторов беспредела задержаны и помещены в изолятор временного содержания. Им уже объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 301 УК Украины («Изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов»). Санкция этой статьи предусматривает от трех до семи лет лишения свободы», — цитирует канал заявление главы полиции Киевской области Андрея Небытого.

По информации канала, еще шестерым участникам «вечеринок», а также их адвокату были вручены повестки. К сообщению были прикреплены фотографии преступников с полученными документами.

1 февраля газета La Repubblica сообщила, что полиция Италии обнаружила тело пропавшей 20 января 23-летней украинки. Отмечается, что в начале года она рассталась со своим молодым человеком из Молдавии. После расставания мужчина начал ей угрожать. В итоге он был задержан по подозрению в преднамеренном убийстве и сокрытии тела.