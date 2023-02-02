Сильный гололед спрогнозировали в Волгоградской области

Синоптики предупредили жителей Волгоградской области об опасном гололеде. Неблагоприятные погодные явления ожидаются 3 февраля.

Согласно прогнозам, в ближайшие сутки в регионе пройдет мокрый снег. В темное время суток и утром 3 февраля ожидается туман, пишет сайт «НовостиВолгограда.ру». Скорость ветра достигнет 10 м/с. Водителей просят быть аккуратными и внимательными во время движения по дорогам.

Температура воздуха в ночные часы составит –3…–8 градусов, днем потеплеет до +4 градусов.

Ранее синоптики спрогнозировали теплый февраль на территории Коми. Температура воздуха на юге республики превысит норму на 1 градус, на севере — на 3 градуса.