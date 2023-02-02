В Ульяновске благоустроят Театральный сквер

В Ульяновске будет благоустроен Театральный сквер. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок. Сумма контракта составляет 63 015 410 рублей.

Заявки будут принимать до 17 февраля. Планируемый срок работ — с 1 апреля по 1 августа 2023 года.

В сквере появятся круглый торговый павильон, три «скамейки-облокачивалки», 16 традиционных скамеек, 15 афиш-светильников, две простые афиши, 32 уличных светильника, амфитеатр из 35 сидений и 13 металлических урн для мусора, пишет ulpravda.ru.

Также на территории сквера планируется создать ручей из переливных бассейнов, высадить клены и липы.

Ранее, 23 января, сообщалось, что в Ставрополе в 2023 году планируется установить еще 16 «умных» светофорных объектов. Все они войдут в интеллектуальную транспортную систему города.