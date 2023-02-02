Военный эксперт назвал причины сомнений ЕС и США в поставках истребителей Киеву

Вопрос поставок относительно современных западных боевых самолетов для Украины — полностью политический, а не технический. И США, и Европа вполне способны выделить Киеву десятки, если не сотни боевых машин из своих запасов, но договориться об этом пока не могут. Такое мнение в четверг, 2 февраля, выразил военный обозреватель «Известий» Антон Лавров.

«Самые ярые сторонники предоставления истребителей Украине не располагают достаточным их количеством. У государств Прибалтики их просто нет, а у той же Польши — недостаточно. Кроме того, эти страны не самостоятельны. Они не могут своими силами, без поддержки НАТО и кооперации внутри альянса обслуживать и модернизировать. Поэтому ограничиваются агитацией на словах и политическим лоббированием, в надежде создать альянс поставщиков, как было с тяжелой бронетехникой», — подчеркнул эксперт.

Лавров уточнил, что украинское командование уже детализировало свои планы по иностранным самолетам. Так, киевские власти хотят сформировать пять бригад тактической авиации численностью до 200 боевых машин.

«В таком количестве им могут предоставить только единственный тип зарубежных машин — не новые, далеко не самые мощные, но всё еще эффективные однодвигательные F-16 американского производства. Сотни этих многоцелевых машин, способных атаковать как воздушные, так и наземные цели, высвобождаются сейчас при переходе НАТО и союзников к более современным моделям истребителей», — отметил Лавров.

Обозреватель выразил мнение, что и в США, и в ответственных странах Европы понимают, что передача Киеву истребителей F-16 или еще более современных боевых самолетов будет серьезной эскалацией их вмешательства в конфликт.

«А сама эта техника может быть использована для глубоких ударов по территории России. Именно это выступает пока в роли сдерживающего фактора. Но в итоге принципиально важной будет позиция Соединенных Штатов, как это было с танками. Стоит Белому дому дать отмашку — истребители для Украины найдутся», — заключил Лавров.

Ранее в этот день The New York Times сообщило, что США и Евросоюз могут передать Украине истребители F-16 через Нидерланды и Данию. Источник среди американских военных чиновников рассказал, что Нидерланды владеют 40 самолетами F-16 и намерены переходить на F-35, благодаря чему смогут передать истребители Киеву.

В последнее время ряд западных стран активно обсуждает возможность поставки современных истребителей для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ). Однако ряд политиков опасаются, что такой шаг может привести к серьезной эскалации.

В частности, как отметила 1 февраля официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможных поставках истребителей Киеву, такие действия лишь повысят «неуемный аппетит режима Зеленского» и, само собой, станут фактором эскалации.

Ранее о готовности передать Украине F-16 также заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Однако он указал, что Амстердам еще не получал соответствующих запросов от Киева. В то же время Германия отвергла возможность предоставления боевой авиации Киеву.

31 января бывший офицер корпуса морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что поставки истребителей Украине не решат ситуации на поле боя. Он обратил внимание на то, что для пользования западными самолетами украинским летчикам понадобятся месяцы, если не годы тренировок и обучения.