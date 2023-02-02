Вучич: Сербия, отказавшись вводить санкции против России, осталась без союзников на Западе

Сербия лишилась союзников на Западе, отказавшись вводить антироссийские санкции. Такое заявление сделал президент республики Александр Вучич в четверг, 2 февраля, во время выступления на специальной сессии парламента по проблеме Косово.

«Сейчас на нас никто не смотрел бы как на союзника <…> из-за того, что Сербия, руководствуясь своей ответственной и честной позицией, не ввела санкции в отношении России», — сказал Вучич.

Сербский лидер добавил, что гордится своей страной за то, что она принимает решения независимо, хотя и находится в окружении стран — членов НАТО и государств, в которых присутствуют силы альянса.

По словам Вучича, Сербия должна принимать политические решения самостоятельно, а не по указке из США, России или Европейского союза (ЕС).

Он также обратил внимание на то, что из-за разрастания украинского кризиса мировые державы не могут позволить малым странам столько политической свободы, сколько хотелось бы им иметь, «как и пространства для дыхания, жизни и принятия самостоятельных решений».

Для наглядности Вучич напомнил о своем участии в саммите ЕС — Западные Балканы в Албании осенью 2022 года, где его подвергли общему давлению из-за отказа поддержать санкции Запада против РФ.

До этого, 24 января, председатель Русской партии в Сербии Слободан Николич отметил, что на переговорах по Косово коллективный Запад, в лице представителей США, Франции, ФРГ, Великобритании и Италии, фактически выдвинул Вучичу ультиматум. По словам Николича, Запад настаивает на том, чтобы Белград признал независимость Косово.

Днем ранее сербский президент отмечал, что Сербия из-за конфликта на Украине оказалась под ударом Запада, который угрожает стране остановкой евроинтеграции, прекращением инвестиций и санкциями.

В том же месяце Вучич указывал на неспособность Запада воспринимать отличные от своих взгляды. По его словам, западные страны разделяют только ту позицию, которая предполагает поддержку антироссийских санкций и независимости самопровозглашенной республики Косово.

Страны Запада начали ужесточать санкции против России в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, начавшуюся 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.