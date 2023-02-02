В Туле заключили под стражу обвиняемого в убийстве семилетнего пасынка

В Туле суд заключил под стражу местного жителя, обвиняемого в убийстве семилетнего пасынка. Об этом 2 февраля сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Отмечается, что мужчина заключен под стражу по ходатайству следователя. В настоящее время сотрудники СК продолжают собирать и закреплять доказательную базу против обвиняемого. В отношении него возбуждено уголовное дело по факту убийства малолетнего.

Кроме того, уголовное дело по статье «Халатность» возбуждено в отношении органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

О задержании мужчины сообщалось 1 февраля. По информации «Известий», накануне вечером мальчик залил водой пол в ванной дома в поселке Скуратово. Это разозлило отчима, и он до смерти избил ребенка.

На следующее утро он сбежал из квартиры. Мать ребенка вызвала полицию. Для поимки убийцы был объявлен план «Перехват».