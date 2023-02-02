Реклама
Прямой эфир
Мир
Полиция Израиля задержала американца за вандализм в храме Иерусалима
Общество
Путин назвал невероятным, что России снова угрожают немецкие танки
Мир
СМИ заявили о сомнениях командиров ВСУ в необходимости продолжать бои за Артемовск
Экономика
Международные резервы России за неделю выросли на $3,1 млрд
Мир
Посольство Швейцарии в Анкаре закрыли для посещения из-за угрозы теракта
Мир
В ЕК предложили Украине присоединиться к платформе общих закупок газа
Общество
Медработникам РФ перечислили первые специальные социальные выплаты
Общество
Журналисту Азару грозит уголовное дело за дискредитацию ВС РФ
Экономика
Минфин указал на потерю денег для бюджета при запрете продажи вейпов
Армия
Минобороны сообщило об уничтожении пусковой установки HIMARS в Краматорске
Политика
В СФ уличили США в желании совершать «разведывательные» поездки в рамках ДСНВ
Мир
Президент Сербии рассказал о последствиях отказа от антироссийских санкций

В Туле заключили под стражу обвиняемого в убийстве семилетнего пасынка

0
Фото: СУ СК России по Тульской области
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Туле суд заключил под стражу местного жителя, обвиняемого в убийстве семилетнего пасынка. Об этом 2 февраля сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Воинственный незнакомец: как уберечь ребенка от преступника
В Хабаровске 11-летний мальчик убежал от мужчины, который пытался его заманить

Отмечается, что мужчина заключен под стражу по ходатайству следователя. В настоящее время сотрудники СК продолжают собирать и закреплять доказательную базу против обвиняемого. В отношении него возбуждено уголовное дело по факту убийства малолетнего.

Кроме того, уголовное дело по статье «Халатность» возбуждено в отношении органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

О задержании мужчины сообщалось 1 февраля. По информации «Известий», накануне вечером мальчик залил водой пол в ванной дома в поселке Скуратово. Это разозлило отчима, и он до смерти избил ребенка.

На следующее утро он сбежал из квартиры. Мать ребенка вызвала полицию. Для поимки убийцы был объявлен план «Перехват».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023