Глава ЕК фон дер Ляйен: ЕС хочет подготовить новые санкции против России к 24 февраля

Страны Евросоюза (ЕС) намерены ввести новый, десятый по счету пакет санкций против России до 24 февраля, в день годовщины начала специальной военной операции (СВО) России по защите Донбасса. Об этом сообщила 2 февраля глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

«К 24 февраля, ровно через год после начала <военной операции>, мы намерены ввести в действие десятый пакет санкций», — цитирует фон дер Ляйен агентство France-Presse.

Она также отметила, что те девять пакетов санкций, которые уже введены Евросоюзом, «подрывают российскую экономику». По ее словам, только ограничение цен на российскую нефть обходится Москве «примерно в €160 млн в день».

Глава ЕК вместе с еврокомиссарами находится с визитом в Киеве. В пятницу, 3 февраля, там будет проходить саммит ЕС – Украина.

Ранее 2 февраля сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский пожаловался во время визита фон дер Ляйен на Украину, что Россия стала быстрее адаптироваться к санкциям, а Европа, в свою очередь, замедлила скорость введения новых ограничений. В связи с этим Зеленский призвал в очередной раз усилить санкционное давление на Москву.

Последний на сегодняшний день девятый пакет санкций в отношении России Евросоюз ввел 16 декабря 2022 года. Этим пакетом антироссийских рестрикций был введен в том числе новый контроль и ограничения на экспорт товаров и технологий, которые могут способствовать технологическому совершенствованию сектора обороны и безопасности России.

Через какое-то время в ЕС заговорили и о возможности принятия следующего, десятого пакета санкций. Как отметил 23 января глава МИД Венгрии Петер Сийярто, принятие нового, десятого пакета санкций в отношении России стало бы «огромной ошибкой», так как предыдущие рестрикции завели Европу в тупик.

До этого, 25 января, глава офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал о том, что власти Украины планируют провести в стране саммит по вопросу санкций против России. По мнению украинского политика, следующие шаги против РФ должны касаться визовой сферы. В частности, он надеется ввести запрет на въезд в другие страны российским военным и членам их семей. Он также заявил, что Киев попытается добиться усиления санкций против российских банков и сконцентрируется на ІТ-сфере и энергетическом комплексе.

Москва неоднократно говорила об эффекте бумеранга антироссийских санкций. 15 декабря 2022 года президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Европа, пытаясь экономически ударить по России, навредила прежде всего самой себе, а антироссийские санкции вызвали в Европе скачок инфляции.

Западные страны ужесточили антироссийские санкции в ответ на спецоперацию России по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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