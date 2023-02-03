В Москвы начато производство инновационных систем бесперебойного питания

Российская компания «Систэм Электрик» начала выпуск инновационных трехфазных систем бесперебойного питания, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский.

«Компания работает на площадке „Печатники“ ОЭЗ „Технополис Москва“ с 2014 года и занимает почти 10 тысяч квадратных метров. Здесь ведутся работы по ремонту, модернизации оборудования и обучению специалистов. В этом году компания начала выпуск новых трехфазных систем бесперебойного питания. Они защищают производственное оборудование и дата-центры от повреждения в результате отключения электроэнергии и скачков напряжения», — рассказал Владислав Овчинский.

Как сообщает производитель, новые трехфазные источники бесперебойного питания отличаются простотой в эксплуатации и обслуживании и могут эффективно применяться как для коммерческих зданий, так и для крупных офисных центров, центров обработки данных и промышленных предприятий.

«Благодаря оптимальному сочетанию технических характеристик, надежной конструкции и компактным размерам серия ИБП обеспечит непрерывность бизнес-процессов как на производстве, так и в дата-центре. Оборудование легко настраивать, эксплуатировать и обслуживать. Его эффективность достигает 96%, что помогает снизить расходы на эксплуатацию», — отметил первый заместитель генерального директора компании «Систэм Электрик» по рынку «ИТ-решения» и сервису Роман Шмаков.

«В ОЭЗ Москвы сложилось несколько высокотехнологичных кластеров предприятий — микроэлектроника, фармацевтика, энергоэффективные технологии и другие. Объединение их участников помогает увеличивать производительность, наращивать объемы инвестиций, активнее продвигать свою продукцию», — подчеркнул генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.