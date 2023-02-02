Порядка 500 тыс. туристов приехали в Псковскую область в 2022 году

В 2022 году Псковскую область посетили более 450 тыс. туристов. Такие данные сообщила глава регионального комитета по туризму Марина Егорова.

По этим данным, показатели туристического потока увеличились на 5% по сравнению с 2019 годом и на 19% — по сравнению с 2021 годом. Егорова отметила, что регион впервые достиг такого показателя за последние 12 лет. К 2035 году планируется достичь показателя в 900 тыс. организованных туристов в год.

Если говорить о туристах, которые приезжали в Псковскую область на один день, то таких более 2 млн человек, пишет Псковское агентство информации.

Тем временем железнодорожное направление Псков – Санкт-Петербург вошло в топ-20 маршрутов на февральские праздники, пишет Псковская лента новостей со ссылкой на сервис путешествий Туту.ру. Средний чек за билет в одну сторону на этом направлении составил 880 рублей.