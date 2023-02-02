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Германия и Нидерланды могут завершить объединение вооруженных сил в апреле

Bloomberg: Германия и Нидерланды могут завершить объединение вооруженных сил в апреле
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Фото: ТАСС/dpa/Arno Burgi
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Вооруженные силы Нидерландов и Германии планируют в апреле завершить процесс объединения. Об этом 2 февраля сообщает агентство Bloomberg.

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«Сухопутные войска Нидерландов имеют три боевые бригады, и две из них уже интегрированы в немецкие вооруженные силы. Объединение последней оставшейся бригады численностью 3000 солдат может произойти уже в апреле, но правительство Нидерландов еще не приняло окончательного решения», — ссылается агентство на слова представителя королевской армии Нидерландов майора Марка ван де Бека.

Известно, что на данный момент страны работают над интеграцией 13-й легкой бригады Нидерландов в 10-ю танковую дивизию немецкой армии.

Отмечается, что по окончании интеграции королевской армии Нидерландов в бундесвер суммарное количество войск объединенной армии составит 50 тыс. человек. Согласно имеющейся информации, интеграция не будет касаться голландского подразделения специального назначения Korps Commandotroepen.

Интеграция вооруженных сил двух стран началась после окончания холодной войны, когда государства начали сокращать расходы на оборонку. Первый немецко-голландский корпус был создан в 1993 году на базе 1-го корпуса бундесвера. Штаб корпуса находится в немецком Мюнстере. В сентябре 2015 года министры обороны двух стран договорились интегрировать 43-ю голландскую механизированную бригаду в состав 1-й немецкой бронетанковой дивизии.

Ранее, 1 февраля, появилась информация о том, что Германия планирует потратить около €17 млрд на укрепление своей системы противоракетной обороны. Отмечается, что Берлин намерен создать многослойный противоракетный щит и уже ведет переговоры с оружейными компаниями.

До этого, 21 января, министр обороны Германии Борис Писториус заявил о планах создать в Германии самую сильную и лучше всего оснащенную армию в Евросоюзе. Глава ведомства подчеркнул, что эта задача сложна, поэтому на ее выполнение уйдут годы.

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