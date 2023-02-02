Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что послу США в Будапеште Дэвиду Прессману лучше не пытаться учить всех жизни, а заниматься улучшением отношений двух стран. Так в четверг, 2 февраля, Сийярто прокомментировал недавние упреки американского посла в адрес правительства Венгрии.

В частности, Прессман упрекнул Будапешт в том, что он якобы проводит политику, выгодную РФ, выступая против антироссийских санкций.

Сийярто в ответ на это отметил, что Венгрия является суверенным государством, «поэтому не имеет никакого значения, что иностранный посол думает о внутренних политических процессах» в стране.

«Венгерский народ сам решит, хорошо работает правительство страны или нет, а затем выразит свою волю на следующих парламентских выборах, как он делал это до сих пор», — сказал глава венгерского МИДа.

Он также подчеркнул, что внешняя политика Венгрии определяется венгерскими национальными интересами, и в настоящее время этим интересам отвечает скорейшее достижение мира на Украине.

«Тот, кто находится вблизи этого конфликта, хорошо знает, сколько он приносит страданий. Венгрия не собирается отказываться от своей приверженности миру», — сказал Сийярто.

В настоящее время Венгрия — одна из немногих стран, которая имеет членство в ЕС и НАТО и не исключает хороших отношений с Россией.

В частности, 31 января президент Венгрии Каталин Новак заявила, что Россия играет важную роль во множестве мировых процессов, а Будапешт по-прежнему выступает за прекращение конфликта и установление мира на Украине.

До этого, 23 января, венгерские власти выступили против антироссийских санкций ЕС, которые так или иначе скажутся на сотрудничестве Будапешта и Москвы в области атомной энергетики. В тот же день Сийярто написал на своей странице в соцсети, что утверждение нового, 10-го пакета санкций в отношении РФ стало бы «огромной ошибкой», потому что предыдущие рестрикции завели Европу в тупик.

16 января официальный представитель европейской внешнеполитической службы Петер Стано отметил, что Еврокомиссия приняла к сведению результаты национальной консультации в Венгрии по санкциям против РФ. Стано обратил внимание на то, что будущие решения по принятию или корректировке санкций в отношении России будут приниматься всеми 27 членами Евросоюза.

Двумя днями ранее выяснилось, что 97% граждан Венгрии, участвовавших в национальных консультациях, выступили за отмену санкций ЕС против России. Всего в них приняли участие 1,4 млн человек.

Страны Запада усилили санкционное давление на Россию на фоне проведения специальной военной операции по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.