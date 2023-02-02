Эксперт спрогнозировал возможный ответ Ирана после атаки на военный объект

Если Иран докажет причастность Израиля к атаке на объект минобороны Ирана в Исфахане, то ответ Тегерана будет лингвистическим, а не симметричным. Такое мнение 2 февраля «Известиям» высказал начальник управления международного сотрудничества ГУУ Игорь Поляченко.

Ранее в этот день постоянный представитель Исламской Республики при ООН Амид Саид Иравани сообщил, что ответственность за атаку, согласно предварительному расследованию, лежит на Израиле.

По словам Поляченко, атака на военный объект является подтверждением высокой степени напряженности, характерной как для ирано-израильских отношений, так и для всего ближневосточного региона в целом.

«Даже если Иран документально докажет причастность соседнего государства к атаке на Исфахан, можно предположить, что его ответ будет только лингвистическим, а не симметричным. Ситуация с протестами внутри Ирана стала успокаиваться и, видимо, государству важно сохранить наметившуюся динамику и не дать втянуть себя в конфликтные ситуации с высокой степенью неопределенности их будущего исхода», — сказал эксперт.

Тем не менее, отметил Поляченко, Иран имеет определенные рычаги, прежде всего через военные группировки, базирующиеся на территории Палестины, чтобы сделать ответную реакцию адекватной произведенному нападению.

Мощный взрыв прогремел на военном заводе в Исфахане в ночь на 29 января. Позднее посольство России в Иране уточнило, что объект атаковали беспилотники.

Телеканал Al Arabiya сообщил, что удар по заводу нанесли США и «еще одна страна», а иранское агентство IRNA обвинило Израиль в медиаатаке на фоне происшествий в Иране.

Официальный представитель Пентагона генерал Патрик Райдер заявил в свою очередь, что Вооруженные силы США не участвовали в ударах по Ирану, а МИД Израиля отказался комментировать данный инцидент.

В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о том, что Москва осуждает атаки беспилотников на одно из оборонных предприятий Ирана. Она добавила, что подобные деструктивные действия могут привести к непредсказуемым последствиям для мира.