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Карпин смог лишь одним цензурным словом описать отношение к Дзюбе

Главный тренер сборной России Карпин заявил, что только одним цензурным словом может описать свое отношение к Дзюбе
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Главный тренер национальной сборной России и ФК «Ростов» Валерий Карпин в беседе с журналистами 2 февраля выразил свое отношение к нападающему Артему Дзюбе, оговорившись, что постарается сделать это «в цензурной форме».

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«Если и могу цензурно выразить мое нынешнее отношение к Дзюбе одним словом, то это будет слово «безразличие». Смешно читать, что наш конфликт с ним якобы идет от того, что в командах Карпина может быть только одна звезда — сам Карпин», — цитирует 53-летнего наставника «Спорт-Экспресс».

Карпин и Дзюба раньше вместе работали в «Спартаке», где между ними, как отмечают СМИ, и начался конфликт. С момента назначения Карпина на должность главного тренера сборной России, нападающий Дзюба перестал получать вызовы в национальную команду.

«Его рассказы о якобы моих словах «топор войны зарыт» — очередная болтовня, поскольку никакой войны для меня и не было. А в аренду в «Ростов» он поехал из-за конкуренции среди нападающих», — прокомментировал Карпин.

15 марта 2022 года Карпин рассказывал о просьбе Дзюбы не вызывать его в команду. Как пояснил тренер, футболист заявил о такой просьбе «в связи с непростой ситуацией на Украине, где у него проживает много родственников». Тренер добавил, что он условился быть на связи со спортсменом.

В тот же день Дзюба в комментарии журналистам заявил, что попросил не вызывать его в команду не из-за политических моментов. Он объяснил, что этот период времени я хотел бы провести вместе с семьей. По словам Дзюбы, по этому поводу у него произошло недопонимание с главным тренером сборной России по футболу Валерием Карпиным.

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