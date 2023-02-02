Экс-глава «Роскосмоса» Рогозин: четыре робота «Маркер» прибыли в Донбасс

Четыре робототехнических платформы «Маркер» прибыли в зону спецоперации. Об этом сообщил в четверг, 2 февраля, экс-глава «Роскосмоса», руководитель группы военных советников и научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин в Telegram-канале.

Он отметил, что специалисты уже загрузили роботам образы целей.

«Начинаем <...> отработку алгоритмов ведения боя в составе группы боевых роботов и установку мощного противотанкового вооружения», — добавил Рогозин.

В январе Рогозин сообщил, что танки Abrams и Leopard не будут представлять сложность для ударного варианта робота «Маркер». Он также уточнил, что боевой вариант робота «Маркер» в системе управления имеет электронный каталог с образами целей как в видимом диапазоне, так и в инфракрасном.

Военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с «Известиями» назвал перспективным направлением внедрение робота «Маркер» в зону спецоперации.

Россия 24 февраля 2022-го начала спецоперацию по защите Донбасса, против жителей которого Украина вела боевые действия с 2014 года. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».